Symrise Aktie News: Symrise legt am Donnerstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 79,82 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 79,82 EUR zu. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 79,88 EUR. Bei 79,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.122 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 56,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,11 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

