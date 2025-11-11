DAX23.982 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Fokus auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag freundlich

11.11.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag freundlich

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 71,76 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 71,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 72,10 EUR. Bei 71,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.795 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 70,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,57 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
08:26Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
