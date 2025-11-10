Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 71,14 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 71,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 71,10 EUR. Bei 72,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 89.699 Aktien.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2024). Gewinne von 53,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 70,94 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,57 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

