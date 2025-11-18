Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Kursabschlägen

Kurs der Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 70,18 EUR ab.

Die Symrise-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 70,18 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,84 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.210 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,75 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 89,20 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je Aktie aus.

