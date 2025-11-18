Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Verlusten

Symrise im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 70,40 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 70,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 70,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.729 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 107,20 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 34,33 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,22 EUR am 18.11.2025. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 0,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.

