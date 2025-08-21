DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.646 +1,9%Nas21.504 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Kurs der Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend auf Höhenflug

22.08.25 20:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,4 Prozent auf 337,31 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 337,31 USD. Bei 338,67 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 321,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.009.272 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (202,60 USD). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 66,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

