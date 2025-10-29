DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.970 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1597 -0,5%Öl64,75 +0,5%Gold3.946 +0,2%
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Fokus auf Aktienkurs

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Abend an Boden

29.10.25 20:23 Uhr

29.10.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Abend an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 461,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
398,10 EUR 4,05 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 461,54 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 465,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 462,57 USD. Zuletzt wechselten 11.497.929 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 214,25 USD. Mit Abgaben von 53,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 291,50 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 28,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Pe3k / Shutterstock.com

