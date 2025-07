Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Tesla-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 319,12 USD.

Mit einem Wert von 319,12 USD bewegte sich die Tesla-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 321,36 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 318,64 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.982.543 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 182,00 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 42,97 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD – eine Minderung von 11,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,50 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie fällt nach Quartalszahlen - Cathie Wood nutzt Rücksetzer

Massiver Aktiensplit bei BYD in Shenzen soll Privatanleger anlocken: So reagiert die BYD-Aktie

BYD montiert E-Autos künftig auch in Pakistan - Tesla noch ohne Präsenz