TUI Aktie News: TUI zieht am Freitagnachmittag an

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 6,18 EUR. Bei 6,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.910.489 TUI-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,93 EUR erreichte der Titel am 07.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 49,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,63 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,43 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 4,45 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.128,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.152,90 EUR ausgewiesen.

Die TUI-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.12.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,907 EUR fest.

