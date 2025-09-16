DAX23.421 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,02 -0,7%Gold3.666 -0,6%
Kursentwicklung

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

17.09.25 09:27 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 45,36 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,34 EUR 0,12 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 45,36 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 45,34 GBP ein. Bei 45,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 68.548 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 50,02 GBP erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 10,27 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,49 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Blick

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

