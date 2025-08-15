Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 44,79 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 44,79 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 44,75 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,76 GBP. Bisher wurden via London 310.348 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 3,75 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,63 GBP an.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

