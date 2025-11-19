Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittwochmittag vor

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,03 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 45,03 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 45,05 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 44,79 GBP. Bisher wurden heute 172.648 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,10 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,91 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 EUR je Aktie.

