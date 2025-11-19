DAX23.248 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1588 +0,1%Öl63,78 -1,6%Gold4.114 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Blick auf Unilever-Kurs

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittwochmittag vor

19.11.25 12:04 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,03 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
51,16 EUR 0,16 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 45,03 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 45,05 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 44,79 GBP. Bisher wurden heute 172.648 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,10 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,91 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie in Grün: Magnum Ice Cream will nun am 8. Dezember an die Börse

Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Unilever SellUBS AG
05.11.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Unilever SellUBS AG
05.11.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen