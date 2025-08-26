Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag leichter
Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 46,17 GBP ab.
Um 09:06 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 46,17 GBP ab. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,12 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,32 GBP. Zuletzt wurden via London 29.137 Unilever-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Mit einem Kursverlust von 6,63 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,63 GBP an.
Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Unilever plc
