Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Freitagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 46,70 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 46,70 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,74 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,17 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 769.740 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 7,79 Prozent zulegen. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,69 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Unilever-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,63 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

