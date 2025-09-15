Unilever: Übergangs-Finanzchef übernimmt Posten dauerhaft
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat Übergangs-Finanzchef Srinivas Phatak auf Dauer berufen. Phatak ist seit März auf diesem Posten kommissarisch tätig, nachdem sein Vorgänger Fernando Fernandez auf den Chefposten des Konzerns gewechselt ist. Die Neubesetzung erfolgte, nachdem Unilever seinen ehemaligen Konzernchef Hein Schumacher Ende Februar nach weniger als zwei Jahren im Amt abgesetzt hatte.
Der 53-jährige Phatak ist seit 1999 bei Unilever. Bevor er die Nachfolge von Fernandez antrat, war er seit 2022 stellvertretender Finanzchef.
Unilever, zu dem Marken wie Hellmann's, Dove und Knorr gehören, befindet sich mitten in einer Umstrukturierung, die Kostensenkungen und den Verkauf von schwachen Marken umfasst. Die Neuaufstellung des Konzerns beinhaltet auch die Ausgliederung des Eiscreme-Geschäfts, das noch 2025 an die Börse gehen soll./err/stk/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen