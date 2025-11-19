United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 23,48 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 23,48 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 23,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 23,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.154 United Internet-Aktien.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 29,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,90 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,488 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

United Internet ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,63 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,39 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

