United Internet Aktie News: United Internet macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 23,94 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 23,94 EUR nach oben. Bei 24,04 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 23,38 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.448 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 22,47 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.
Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,488 EUR je United Internet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.
Am 11.11.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,63 Prozent verringert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
