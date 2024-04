Verluste in Zürich: SLI mittags mit Abgaben

Index-Performance

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Werte in diesem Artikel

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 1.887,53 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,493 Prozent fester bei 1.897,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1.888,45 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1.897,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1.886,12 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 0,122 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der SLI bei 1.906,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, wies der SLI einen Stand von 1.774,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der SLI 1.756,59 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,03 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1.936,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.742,94 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Swatch (I) (+ 1,72 Prozent auf 213,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 42,34 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 135,15 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 1.277,00 CHF) und UBS (+ 0,61 Prozent auf 28,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-1,46 Prozent auf 25,62 CHF), Holcim (-1,34 Prozent auf 78,10 CHF), Temenos (-1,21 Prozent auf 61,35 CHF), VAT (-1,20 Prozent auf 478,30 CHF) und Straumann (-1,19 Prozent auf 141,70 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.312.437 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 248,881 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net