Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 89,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:07 Uhr 1,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 89,60 EUR. Mit einem Wert von 88,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 782 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 54,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro