Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
Das sind die Einschätzungen der Experten für die NVIDIA-Aktie.
Werte in diesem Artikel
NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.
30 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,94 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 37,76 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 174,18 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|205,00 USD
|17,69
|28.08.2025
|Bernstein Research
|225,00 USD
|29,18
|28.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.08.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|17,69
|28.08.2025
|Barclays Capital
|200,00 USD
|14,82
|28.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|215,00 USD
|23,44
|28.08.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|17,69
|21.08.2025
|Deutsche Bank AG
|155,00 USD
|-11,01
|20.08.2025
|Bernstein Research
|185,00 USD
|6,21
|11.08.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|200,00 USD
|14,82
|08.08.2025
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
