Einstufungen

Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

31.08.25 22:30 Uhr
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

Das sind die Einschätzungen der Experten für die NVIDIA-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
148,52 EUR -5,86 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

30 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,94 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 37,76 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 174,18 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.205,00 USD17,6928.08.2025
Bernstein Research225,00 USD29,1828.08.2025
DZ BANK--28.08.2025
UBS AG205,00 USD17,6928.08.2025
Barclays Capital200,00 USD14,8228.08.2025
JP Morgan Chase & Co.215,00 USD23,4428.08.2025
UBS AG205,00 USD17,6921.08.2025
Deutsche Bank AG155,00 USD-11,0120.08.2025
Bernstein Research185,00 USD6,2111.08.2025
Goldman Sachs Group Inc.200,00 USD14,8208.08.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

