Zoll-Streit

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 01. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt.

In Kraft treten soll er am 07. August. Auf Nachfrage durch die Nachrichtenagentur AWP betont der Nahrungsmittel-Konzern Nestlé sein starkes Standbein in den USA.

Nestlé habe 2024 29,7 Milliarden Franken in den USA erwirtschaftet, erklärte ein Sprecher. Der Gesamtumsatz weltweit war 91,4 Milliarden. "Wir produzieren über 90 Prozent dessen, was wir in den USA verkaufen, vor Ort." Zudem investiere Nestlé "schon seit langem in lokale Produktion und Beschaffung".

Die weitere Sachlage wolle man zurzeit aber nicht kommentieren.

ZÜRICH (awp)