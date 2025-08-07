DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.212 +0,6%Nas21.438 +0,9%Bitcoin100.226 -0,4%Euro1,1660 -0,1%Öl66,62 +0,3%Gold3.395 -0,1%
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag freundlich

08.08.25 20:02 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag freundlich

Der NASDAQ Composite verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
44,77 USD 3,42 USD 8,27%
Charts|News|Analysen
Apple Inc.
196,96 EUR 8,54 EUR 4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Casinos Inc.
2,04 EUR 0,19 EUR 10,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
30,80 EUR -6,20 EUR -16,76%
Charts|News|Analysen
Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)
18,10 EUR -0,10 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXP Enterprises Inc.
88,50 EUR -3,50 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Geospace Technologies Corp
14,03 USD -3,29 USD -19,00%
Charts|News|Analysen
Gilead Sciences Inc.
101,78 EUR 7,51 EUR 7,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monro Muffler Brake Inc.
13,10 EUR 0,20 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Nissan Motor Co. Ltd.
1,95 EUR 0,08 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,46 EUR 2,16 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDF Solutions Inc.
17,93 EUR -1,35 EUR -7,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synaptics Inc.
52,50 EUR 1,74 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
18,70 EUR 0,10 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.438,8 PKT 196,1 PKT 0,92%
Charts|News|Analysen

Am Freitag erhöht sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,96 Prozent auf 21.446,26 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,347 Prozent auf 21.316,37 Punkte an der Kurstafel, nach 21.242,70 Punkten am Vortag.

Bei 21.447,27 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21.284,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20.418,46 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 08.05.2025, den Stand von 17.928,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16.660,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,23 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 21.457,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Gilead Sciences (+ 8,59 Prozent auf 119,76 USD), Americas Car-Mart (+ 8,59 Prozent auf 44,90 USD), Nissan Motor (+ 8,46 Prozent auf 2,26 USD), Synaptics (+ 7,12 Prozent auf 63,95 USD) und DXP Enterprises (+ 5,56 Prozent auf 110,08 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Geospace Technologies (-19,69 Prozent auf 13,91 USD), Cogent Communications (-13,78 Prozent auf 30,47 USD), PDF Solutions (-12,20 Prozent auf 19,48 USD), Computer Programs and Systems (-10,81 Prozent auf 18,90 USD) und Century Casinos (-6,64 Prozent auf 2,25 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.660.545 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

