Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
NASDAQ Composite-Marktbericht

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester

10.03.26 22:33 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite gönnte sich zum Handelsschluss eine Verschnaufpause.

Letztendlich ging der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 22.697,10 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,119 Prozent auf 22.722,94 Punkte an der Kurstafel, nach 22.695,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22.608,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22.906,72 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Wert von 23.102,47 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 10.12.2025, einen Stand von 23.654,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17.468,32 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,32 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.061,97 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 14,89 Prozent auf 44,30 USD), Geospace Technologies (+ 13,30 Prozent auf 12,10 USD), Dorel Industries (+ 11,48 Prozent auf 1,36 USD), Harvard Bioscience (+ 9,07 Prozent auf 0,53 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 8,31 Prozent auf 499,17 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen FreightCar America (-21,06 Prozent auf 10,01 USD), Cerus (-8,29 Prozent auf 1,77 USD), Consumer Portfolio Services (-6,65 Prozent auf 7,72 USD), Repligen (-4,77 Prozent auf 121,79 USD) und Mind CTI (-4,76 Prozent auf 1,20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 45.068.320 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,806 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

