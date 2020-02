Darum gibt der Eurokurs nach - Chinas Yuan deutlich unter Druck

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachdem sich die Gemeinschaftswährung Euro am Morgen noch stabil gehalten hatte, rutschte der Kurs am Vormittag auf ein Tagestief bei 1,1059 US-Dollar. In der vergangenen Nacht wurde der Euro noch bei knapp unter 1,11 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am späten Freitagabend. Deutlich unter Druck stand dagegen der chinesische Yuan . Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1052 Dollar festgelegt.

Der US-Dollar konnte zu allen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Am Devisenmarkt blieb das Coronavirus ein beherrschendes Thema. In China sind inzwischen mehr Menschen an der neuen Lungenkrankheit verstorben als während der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Infektionen und Todesfälle steigen weiter. An Chinas Festlandsbörsen wurde nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause wieder gehandelt - mit dem erwartet deutlichen Kursrutsch zum Auftakt.

Deutlich unter Druck stand der chinesische Yuan der am Vormittag gegenüber dem amerikanischen Dollar etwa 1,5 Prozent an Wert verlor. Es war der erste Tag nach den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahrsfest, an dem der Yuan auf dem chinesischen Festland wieder gehandelt wurde. Die außerhalb Chinas gehandelte Währung (Offshore-Yuan) hatte bereits in den Tagen zuvor erheblich unter Druck gestanden.

Zu den Verlieren zählte auch das britische Pfund. Der britische Premierminister Boris Johnson will bei den Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen zur EU offenbar eine harte Linie verfolgen. Die britische Regierung will sich auf keinen Fall vertraglich auf die Einhaltung von EU-Standards bei Umweltschutz, Arbeitnehmerrechten und staatlichen Wirtschaftshilfen festlegen lassen. Dies geht aus Auszügen einer Rede hervor, die Johnson am Montag vor Unternehmern und Geschäftsleuten halten will.

Neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Stimmungsindikatoren des Forschungsunternehmens Markit sind für die Eurozone und für Großbritannien jeweils etwas besser als erwartet ausgefallen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

