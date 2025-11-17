DAX23.840 -0,2%Est505.673 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Erwartung eines Überangebots

Darum geraten die Ölpreise etwas unter Druck

17.11.25 09:00 Uhr
Die Ölpreise sind am Montag gefallen.

Beobachter verwiesen auf Anzeichen, dass die Aktivitäten im wichtigen russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk wieder aufgenommen wurden, nachdem ein ukrainischer Drohenangriff auf ein Öldepot in der vergangenen Woche für Schäden und einen Stillstand der Aktivitäten gesorgt hatte. Experten zufolge war zunächst von einem längeren Stillstand ausgegangen worden.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar sank nun am Montagmorgen um 61 Cent auf 63,78 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember fiel um 52 Cent auf 59,43 Dollar.

Der Angriff auf Noworossijsk sowie die Beschlagnahmung eines Öltankers durch den Iran in der Nähe der Straße von Hormus hatten die Ölpreise gegen Ende der vergangenen Woche steigen lassen. Mittlerweile richten sich die Blicke aber eher wieder auf die Erwartung eines Überangebots an Rohöl, nachdem die OPEC+ zuletzt die Fördermenge erneut angehoben hatte. Der Ölverbund aus Ländern des Ölkartells OPEC und anderer wichtiger Förderstaaten, darunter Russland, hatte in den vergangenen Monaten die Förderung bereits mehrfach erhöht.

/mis/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

