Tipp des Tages: Call auf Siemens

Für Siemens fängt das Jahr mit einem Großauftrag an. Die Windkrafttochter Gamesa soll den mit 2.640 Megawatt bisher größten Offshore-Windpark in den USA beliefern. Nach der Fertigstellung 2026 können 650.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgt werden. Siemens Gamesa hat auch den Zuschlag für einen langfristigen Service- und Wartungsvertrag erhalten.

Der Großauftrag kommt zur rechten Zeit. Denn Siemens hat sich einiges vorgenommen. Unter dem Namen Siemens Energy werden das renditeschwache Kraftwerkgeschäft, der stabile Stromnetzbereich und die volatile Windsparte zu einer eigenständigen Gesellschaft gebündelt. Die neue Firma, die aktuell rund 40 Prozent zum Gesamtkonzernumsatz beiträgt, bietet die gesamte Palette vom Netz über konventionelle bis hin zur erneuerbaren Energieerzeugung. Im Herbst soll Siemens Energy an der Börse notieren. Gamesa lieferte schon jetzt Stoff für eine gute Equity-Story.

So eine legte auch der Mutterkonzern vor. Der Aktienkurs nahm in einer rasanten Aufholjagd ausgehend vom August-Tief um rund 36 Prozent zu. Dabei erreichte Siemens lediglich die selbst gesteckten Ziele. Allerdings in einem schwachen Umfeld. Als Wachstumstreiber zeigt sich das Softwaregeschäft, das deutlich stärker zulegt als der Rest der Digitalisierungssparte. Aufholen konnte auch die Prozessautomatisierungssparte sowie die Medizintechniktochter Healthineers.

Einig sind sich die Investoren darüber, dass die Siemens-Aktie von der Abspaltung profitieren sollte. Die Rechnung ist einfach: Wird jeder Geschäftsbereich wie notierte Wettbewerber bewertet, resultiert da­raus ein deutlich höherer Gesamtwert. Die Analysten von Kepler Cheuvreux etwa kalkulieren hier mit einem Discount von 30 Prozent. Dieser Konglomeratsabschlag dürfte durch den Wegfall der Energiesparte bereinigt werden. Denn dann hat Siemens im Konzern nur noch Einheiten mit hoher Kapitalrendite, und dafür zahlen Investoren auch gerne Prämien. Aus diesem Grund muss mit dem Comeback der Aktie in den vergangenen Wochen noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Kepler Cheuvreux hat ein Kursziel von 145 Euro.

Für risikobereite Anleger bietet das die Gelegenheit, mit klassischen Calls gehebelt einzusteigen. Die Scheine sind günstig. Das ausgewählte Produkt läuft bis Dezember 2020. Erreicht die Siemens-Aktie innerhalb der Laufzeit das Allzeithoch von 132 Euro, würde der Call um über 80 Prozent zulegen.

Call auf Siemens



Emittent: Unicredit

ISIN: DE 000 HX9 392 6

Laufzeit: 16.12.2020

Bezugsverhältnis: 0,1

Basispreis: 103,00 €

Kurs des Calls am 13.01.2020: 1,48 €

Omega: 5,8

Aufgeld: 1,3 %

Innerer Wert: 1,30 €

Basiswert aktuell: 116,20 €















