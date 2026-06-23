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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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73,22 EUR -0,04 EUR -0,05 %
STU
67,53 CHF -0,44 CHF -0,65 %
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Marktkap. 145,68 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

08:01 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73,22 EUR -0,04 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Trevor Stirling hob in einer am Montag vorliegenden Studie hervor, dass der Brauereikonzern in Gesprächen mit ihm unter anderem auf die Jahresprognosespanne für das operative Ergebnis von plus 4 bis 8 Prozent verwiesen habe. Er verwies für das zweite Quartal auf mögliche positive Einflüsse durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Allerdings dürften auch die Kosten für Werbung vor und während der WM höher ausfallen. Positive Wechselkurseffekte dürften zugleich wohl bis ins zweite Quartal fortgedauert haben, allerdings in geringerem Ausmaß als im ersten Jahresviertel./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
73,70 €		 Abst. Kursziel*:
19,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
73,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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