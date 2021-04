LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten des Industriekonzerns hob Analyst Shane McKenna in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine herausragende Profitabilität in der Elektroniksparte hervor, aber auch eine starke Nachfrage im Geschäftsbereich Robotik./tih/bek