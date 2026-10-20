ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 146,4 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und operative Marge hätten aber nicht ganz gehalten, was das Auftragswachstum versprochen habe./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
71,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
11,95%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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