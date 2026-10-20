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AI Analyse

Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

15:06 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und operative Marge hätten aber nicht ganz gehalten, was das Auftragswachstum versprochen habe./rob/mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
71,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,95%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

15:06 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
11:11 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
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