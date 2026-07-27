adidas Aktie
Marktkap. 32,36 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen des Sportartikelherstellers, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
151,15 €
|Abst. Kursziel*:
35,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
151,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,49%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
209,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.