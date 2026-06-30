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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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35,69 EUR -0,43 EUR -1,19 %
STU
32,79 CHF -0,42 CHF -1,25 %
BRX
finanzen.net zero
Ahold Delhaize (Ahold) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 30,74 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

08:06 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
35,69 EUR -0,43 EUR -1,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften eine allgemeine und schon erwartete Abschwächung des Branchenwachstums widerspiegeln, schrieb Frederick Wild am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisprognose (Ebit) 3 Prozent unter der Konsensschätzung. Dennoch erwarte er noch ein Marktwachstum, robuste Margen und eine Steigerung des Barmittelzuflusses, betonte der Experte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,26 €		 Abst. Kursziel*:
18,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

08:06 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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