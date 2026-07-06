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Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

13:21 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
13,83 EUR 0,44 EUR 3,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,20 auf 12,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften zeigen, dass die europäischen Fluggesellschaften aus dem Krisenmodus heraus und optimistischer als bisher für den Rest des Jahres seien, schrieb Alex Irving am Dienstag in seinem Branchenausblick. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran scheine zu halten, was die Kerosinpreise als wichtigen Kostenfaktor begünstige, aber auch Kapazitätskürzungen im Winter unwahrscheinlicher mache. Irvings bevorzugte Titel sind IAG und Ryanair. Hier sei er für den operativen Gewinn (Ebit) beziehungsweise den Nettogewinn optimistischer als der Konsens. Bei Air France-KLM belasteten derweil die Bilanz und die Barmittelabflüsse weiter, und bei Easyjet stehe die Übernahme im Fokus. Die Lufthansa versuche sich derweil inmitten der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften an einer Trendwende./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
12,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
13,84 €		 Abst. Kursziel*:
-10,37%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
13,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,31%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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