DAX 25.152 +0,7%ESt50 6.169 +0,9%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,6275 +5,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 56.418 +3,7%Euro 1,1780 +0,0%Öl 71,06 -0,2%Gold 5.185 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor NVIDIA-Bilanz: DAX in Grün -- Wall Street fester erwartet -- Lucid schreibt weiter hohe Verluste -- PayPal, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rekord bei ETF-Sparplänen im Jahr 2025: Beliebter denn je bei Anlegern Rekord bei ETF-Sparplänen im Jahr 2025: Beliebter denn je bei Anlegern
BayWa-Aktie weit im Plus: Niederländische Tochter verkauft BayWa-Aktie weit im Plus: Niederländische Tochter verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
12,93 EUR +0,18 EUR +1,41 %
STU
12,96 EUR +0,29 EUR +2,25 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,45 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

UBS AG

AIR France-KLM Neutral

13:51 Uhr
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
12,93 EUR 0,18 EUR 1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen für 2025 von 11,05 auf 13,95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kosten hätten sich im Schlussquartal verringert nach Anstiegen in den drei Quartalen zuvor, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Winterflugverkehr der Fluggesellschaft habe es jüngst Belastungen gegeben. Er hob potenziellen geopolitischen Gegenwind hervor./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,95 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
12,83 €		 Abst. Kursziel*:
8,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
12,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

13:51 AIR France-KLM Neutral UBS AG
24.02.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
20.02.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net AIR France-KLM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Fraport-Aktie: Hunderte Statisten testen Ablauf im neuen Terminal
dpa-afx Fraport-Aktie unbeeindruckt: Frankfurts neues Passagier-Terminal in Kürze
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
Zacks Is Air France-KLM (AFLYY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
Zacks What Makes Air France-KLM (AFLYY) a New Buy Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Business Times Air France-KLM halts Dubai, Riyadh flights on geopolitical risks
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen