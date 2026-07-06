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Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

08:01 Uhr
AIR France-KLM Overweight
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AIR France-KLM
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers drückte den Papieren der Franzosen am Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr nach eigener Aussage deutlich über den Markterwartungen liegt. Für die Berichtssaison zum zweiten Quartal sieht er bei Air France-KLM unter allen Netzwerk-Airlines die besten Chancen auf eine positive Überraschung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
13,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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