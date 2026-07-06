AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,52 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers drückte den Papieren der Franzosen am Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr nach eigener Aussage deutlich über den Markterwartungen liegt. Für die Berichtssaison zum zweiten Quartal sieht er bei Air France-KLM unter allen Netzwerk-Airlines die besten Chancen auf eine positive Überraschung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,40 €
|Abst. Kursziel*:
19,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
13,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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