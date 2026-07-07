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Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

21:01 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit 89 Flugzeugen liege das Unternehmen um 11 Maschinen über seiner Schätzung, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent gestiegen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
197,56 €		 Abst. Kursziel*:
-6,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
198,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,68%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

05.06.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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