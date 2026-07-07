Airbus Aktie
Marktkap. 164,85 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit 89 Flugzeugen liege das Unternehmen um 11 Maschinen über seiner Schätzung, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent gestiegen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
197,56 €
|Abst. Kursziel*:
-6,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
198,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,68%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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