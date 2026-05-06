DAX 24.894 -0,1%ESt50 6.034 +0,1%MSCI World 4.763 +0,2%Top 10 Crypto 10,29 -0,4%Nas 25.839 +2,0%Bitcoin 68.953 -0,5%Euro 1,1767 +0,1%Öl 99,11 -2,8%Gold 4.733 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Intel 855681 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Deutlich höherer Gewinn im ersten Quartal Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Deutlich höherer Gewinn im ersten Quartal
Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
50,12 EUR +0,19 EUR +0,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,8 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

11:06 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
50,12 EUR 0,19 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,30 Euro belassen. Om Bakhda verwies in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine Mitteilung, wonach das Unternehmen Renesas mit Anlagen zur Produktion von Galliumnitrid-Halbleitern beliefert wurde. Nach Aussagen zu deren Nachfrage, die es am Vortag von Infineon gegeben habe, sei auch dies positiv. Bei Aixtron sei zuletzt die Optoelektronik der Treiber gewesen, während im Galliumnitrid-Bereich ein Wendepunkt noch ausstehe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,96 €		 Abst. Kursziel*:
10,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,34%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

11:06 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 AIXTRON Halten DZ BANK
04.05.26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
01.05.26 AIXTRON Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Investmentbeispiel TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz
EQS Group AIXTRON hat Planetary-GaN-MOCVD-Systeme an Renesas zur Erweiterung der High-Volume-Manufacturing-Kapazitäten geliefert
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich stärker
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
dpa-afx AIXTRON-Aktie reagiert negativ: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX am Mittag im Plus
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group AIXTRON supplied Planetary GaN MOCVD Systems to Renesas for High-Volume Manufacturing Expansion
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen