NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,30 Euro belassen. Om Bakhda verwies in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine Mitteilung, wonach das Unternehmen Renesas mit Anlagen zur Produktion von Galliumnitrid-Halbleitern beliefert wurde. Nach Aussagen zu deren Nachfrage, die es am Vortag von Infineon gegeben habe, sei auch dies positiv. Bei Aixtron sei zuletzt die Optoelektronik der Treiber gewesen, während im Galliumnitrid-Bereich ein Wendepunkt noch ausstehe./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,96 €
|Abst. Kursziel*:
10,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,34%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|11:06
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|04.05.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
