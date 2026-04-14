DAX 24.058 +0,1%ESt50 5.969 -0,3%MSCI World 4.563 +0,0%Top 10 Crypto 9,4840 -1,3%Nas 23.639 +2,0%Bitcoin 62.505 -0,5%Euro 1,1787 -0,1%Öl 95,05 -0,3%Gold 4.809 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Samsung SDS, Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Shelly-Aktie gewinnt: Umsatz überraschend deutlich gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
40,07 EUR +4,33 EUR +12,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,14 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragslage des Chipindustrie-Zulieferers im ersten Quartal sei dank einer hohen Dynamik im Bereich Optoelektronik stark gewesen, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend anlässlich der erhöhten Jahresziele. Er geht davon aus, dass der Umsatzkonsens nun um 5 Prozent und jener für das operative Ergebnis um 10 Prozent steigen werden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,83 €		 Abst. Kursziel*:
1,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,91%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:16 AIXTRON Hold Warburg Research
08:56 AIXTRON Neutral UBS AG
08:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 AIXTRON Overweight Barclays Capital
13.04.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen