NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragslage des Chipindustrie-Zulieferers im ersten Quartal sei dank einer hohen Dynamik im Bereich Optoelektronik stark gewesen, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend anlässlich der erhöhten Jahresziele. Er geht davon aus, dass der Umsatzkonsens nun um 5 Prozent und jener für das operative Ergebnis um 10 Prozent steigen werden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,83 €
|Abst. Kursziel*:
1,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,91%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|09:16
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:56
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|08:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:56
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|08:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|09:16
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:56
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG