DAX 25.004 +0,0%ESt50 6.258 -0,5%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,6235 -0,3%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.723 -1,1%Euro 1,1416 +0,1%Öl 93,36 +2,6%Gold 4.121 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen drehen ins Minus -- Airbus erhöht Gewinnziele bis 2029 und kündigt Aktienrückkauf an -- Samsung, SpaceX, Super Micro, Novo Nordisk, Bayer im Fokus
Top News
Airbus SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt Airbus SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Airbus SE-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold Airbus SE-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
58,12 EUR +0,86 EUR +1,50 %
STU
53,81 CHF +0,94 CHF +1,78 %
BRX
finanzen.net zero
Akzo Nobel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 9,82 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

09:11 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
58,12 EUR 0,86 EUR 1,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal und der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So übertreffe das Ziel des Chemiekonzerns für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Jahresviertel seine Annahme und auch die Konsensschätzung um vier Prozent./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,06 €		 Abst. Kursziel*:
-5,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

09:11 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie im Plus: Nippon Paint wirbt erneut - Konzern hält an Axalta-Fusion fest
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein
dpa-afx Übernahmetraum geplatzt: Akzo Nobel-Aktie bricht nach Absage von Nippon Paint und Sherwin-Williams ein
finanzen.net Analysten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie reagiert euphorisch: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt
finanzen.net Experten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
finanzen.net Akzo Nobel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Business Times Nippon Paint said to offer US$8.6 billion for Akzo Nobel paint arm
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen