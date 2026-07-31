Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,76 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Mit ihrer Zustimmung zum Zusammengehen von Akzo Nobel und Axalta hätten die Aktionäre beider Unternehmen die Strategy der Managements letztlich unterstützt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Von nun an dürfte es um die operative Umsetzung gehen, vor allem um das Erreichen der in Aussicht gestellten Synergien./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,82 €
|Abst. Kursziel*:
-12,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
63,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,11%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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