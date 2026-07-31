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ISIN NL0013267909

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Symbol AKZOF

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

08:36 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
63,30 EUR 0,38 EUR 0,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Mit ihrer Zustimmung zum Zusammengehen von Akzo Nobel und Axalta hätten die Aktionäre beider Unternehmen die Strategy der Managements letztlich unterstützt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Von nun an dürfte es um die operative Umsetzung gehen, vor allem um das Erreichen der in Aussicht gestellten Synergien./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
62,82 €		 Abst. Kursziel*:
-12,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
63,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,11%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:36 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
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