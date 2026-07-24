DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.825 +1,7%Top 10 Crypto 8,3620 +1,2%Nas 25.127 +2,8%Bitcoin 56.186 +0,8%Euro 1,1531 +0,7%Öl 88,98 -1,9%Gold 4.113 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft 870747 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX letztlich stärker -- US-Börsen ziehen an -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- SpaceX, Meta, NVIDIA, AMD, Micron im Fokus
Top News
Rekordumsatz und Gewinnsprung: Warum fällt die Robinhood-Aktie trotz starker Zahlen? Rekordumsatz und Gewinnsprung: Warum fällt die Robinhood-Aktie trotz starker Zahlen?
Alphabet-Aktie im KI-Rausch: Wird die Milliardenoffensive zum Risiko? Alphabet-Aktie im KI-Rausch: Wird die Milliardenoffensive zum Risiko?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
60,12 EUR +2,76 EUR +4,81 %
STU
60,10 EUR +2,84 EUR +4,96 %
HAML
finanzen.net zero
ArcelorMittal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 44,95 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Neutral

21:21 Uhr
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
60,12 EUR 2,76 EUR 4,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Finanziell sei das zweite Quartal im Erwartungsrahmen gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun in den kommenden Quartalen schrittweise mit weiteren Steigerungen des operativen Ergebnisses (Ebitda). Für den Stahlsektor gibt er sich optimistisch, doch im Falle von Arcelor halte ihn die Bewertung von einem besseren Votum ab./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,68 €		 Abst. Kursziel*:
-4,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
60,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

21:21 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
08.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx Nach starkem Quartal ArcelorMittal-Aktie in Grün: Ausblick für europäisches Geschäft hellt sich auf ArcelorMittal-Aktie in Grün: Ausblick für europäisches Geschäft hellt sich auf
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen