ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 44,95 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Finanziell sei das zweite Quartal im Erwartungsrahmen gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun in den kommenden Quartalen schrittweise mit weiteren Steigerungen des operativen Ergebnisses (Ebitda). Für den Stahlsektor gibt er sich optimistisch, doch im Falle von Arcelor halte ihn die Bewertung von einem besseren Votum ab./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,68 €
|Abst. Kursziel*:
-4,49%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
60,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|21:21
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|ArcelorMittal Buy
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|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|21:21
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|14:26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|21:21
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG