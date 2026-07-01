ASML NV Aktie
Marktkap. 593,85 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Auftragslage untermauere den Kapazitätsausblick für EUV- und DUV-Lithografiesysteme, schrieb Alexander Duval am Mittwoch nach starken Zahlen und Prognoseerhöhungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2.000,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.635,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.647,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.914,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:46
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|ASML NV Outperform
|Oddo BHF
|09:16
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|ASML NV Outperform
|Oddo BHF
|09:16
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|ASML NV Outperform
|Oddo BHF
|09:16
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|09:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.