ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 660 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht die Quartalszahlen am 19. Oktober und den Kapitalmarkttag am 11. November als mögliche Kurstreiber für die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la