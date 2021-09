FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ASML anlässlich einer US-Technologiekonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Vor dem mit Spannung erwarteten Investorentag am 29. September habe das Management des Halbleiterindustrie-Ausrüsters zuversichtlich geklungen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte zieht jedoch weiterhin die Aktie des Konkurrenten ASM International dem ASML-Papier vor, da ASM sensibler auf neue Branchenentwicklungen reagiere./edh/ag