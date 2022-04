ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 685 Euro belassen. Die Lieferkettensituation bleibe für den Chipindustrie-Ausrüster ein Problem, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings lobte er die Ankündigung, dass das Unternehmen mit seinen Lieferanten stark in den Aufbau neuer Kapazitäten investieren will./tih/bek