NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 735 Euro belassen. Bei dem Chipausrüster hingen nach eigener Aussage 20 Prozent des derzeitigen Auftragsbestands und 45 Prozent des Auftragsbestands ohne EUV-Lithografiesysteme am chinesischen Geschäft, schrieb Analyst Mark Li in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In dieser beschäftigte er sich mit einer möglichen Ausbildung zweier Blöcke in der Industrie um die USA und China./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

