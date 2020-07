ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML von 305 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Fertigungsanlagen für die Chip-Branche dürfte mittelfristig mehr Anlagen des Typs EUV ausliefern, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Von 26 solcher Maschinen im vergangenen Jahr dürfte die Zahl auf 32 Anlagen in diesem sowie auf 44 im kommenden Jahr steigen./bek/ag