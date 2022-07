Aktie in diesem Artikel ASML NV 506,30 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML angesichts einer gekappten Umsatzprognose von 960 auf 920 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dies sei die Zielsenkung, auf die Marktteilnehmer gewartet hätten, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein Eindruck der Begleitaussagen von ASML sei, dass die Nachfrage stark bleibe, während die Logistik und die Inflation vorübergehend Probleme bereiten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.