ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML von 920 auf 732 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku verarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie die jüngsten Signale für die Halbleiternachfrage. Er rechnet mit gemischten Unternehmensberichten zum dritten Quartal. Der Sektor preise aber schon einen starken Abschwung ein und so bleibt er für die meisten Chipwerte sowie Branchenausrüster wie ASML positiv gestimmt./tih/la