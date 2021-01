NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ASML von 455 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mitch Steves erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das Geschäft mit Wafer-Produktionsausrüstungen für die Halbleiterindustrie. Steves verwies dabei auf die wieder anziehende Erzeugung von Kryptowährungen durch das sogenannte Mining./la/ajx