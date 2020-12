LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 375 auf 425 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Lithografie-Technik EUV werde zunehmend in der Hochvolumenproduktion eingesetzt und biete den ASML-Kunden nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend dürfte EUV das Wachstum des Herstellers von Lithografiesystemen für die Chipindustrie bis 2025 und darüber hinaus antreiben. Die Aktie ist laut Gardiner ein "Top Pick"./ck/gl